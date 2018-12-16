Kaldırıma Çarpan Otomobil Takla Attı

Beyoğlu
'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Refik Saydam
Caddesi'nde Selimhan T'nin kullandığı 41 VY 843 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan Kerem G. yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Kerem G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Beyoğlu
16 Aralık 2018 Pazar 09:52