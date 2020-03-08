Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı - Haberler

Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı

Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı Malatya'da kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı.

08.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:51
Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı
MALATYA - Malatya 'da kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İnönü Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan K.S. idaresindeki 44 AAT 908 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan reklam panosunu çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler : İnönü mahallesi, Malatya, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Haberler
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu