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Kaldırımda bekleyen adamı bacağından vurdu

Fatih'te arkadaşıyla kaldırımda bekleyen bir kişi, arkasından gelen saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu.

13.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:58Kaldırımda bekleyen adamı bacağından vurdu
Fatih'te arkadaşıyla kaldırımda bekleyen bir kişi, arkasından gelen saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu. Şüphelinin şahsı vurduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Millet Caddesi, Çakırağa Camii Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda arkadaşıyla birlikte bekleyen Mesut T. arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Yakın mesafeden bacağından vurulan Mesut T. yere yığılırken, kimliği öğrenilemeyen saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası Mesut T.'nin yanında bulunan arkadaşı, yaşadığı şoku atlatarak polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mesut T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaldırımda bekleyen adamın vurulma anlar kamerada

Kaldırımda beklediği sırada bacağından vurulan şahsın, saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan Mesut T.'nin arkadaşıyla beklediği ve sonrasında ise şahsın arkadan gelerek bacağından yaralayıp kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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