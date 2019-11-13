Haberler » Güncel » Kaldırımda bekleyen adamı bacağından vurdu - Haber

Kaldırımda bekleyen adamı bacağından vurdu

Fatih'te arkadaşıyla kaldırımda bekleyen bir kişi, arkasından gelen saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu.

13.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:36
Fatih'te arkadaşıyla kaldırımda bekleyen bir kişi, arkasından gelen saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu. Şüphelinin şahsı vurduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Millet Caddesi, Çakırağa Camii Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda arkadaşıyla birlikte bekleyen Mesut T. arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Yakın mesafeden bacağından vurulan Mesut T. yere yığılırken, kimliği öğrenilemeyen saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası Mesut T.'nin yanında bulunan arkadaşı, yaşadığı şoku atlatarak polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mesut T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
KALDIRIMDA BEKLEYEN ADAMIN VURULMA ANLARI KAMERADA
Kaldırımda beklediği sırada bacağından vurulan şahsın, saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan Mesut T.'nin arkadaşıyla beklediği ve sonrasında ise şahsın arkadan gelerek bacağından yaralayıp kaçtığı görülüyor.
(Vedat Bayraktar/İHA)
Kaldırımda bekleyen adamı bacağından vurdu

Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:10 Ahıska Türklerinin sürgününün 75. yılı
23:10 Lübnan'da bankaların grevi sürüyor
23:10 ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık...
23:08 Türk akademisyen Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:49 Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
22:01 Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:12:22