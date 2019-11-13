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Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkasındaki ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada savrulan otomobil, kaldırımdaki bisikletliye çarptı.

13.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:08
'nın ilçesinde otomobilin arkasındaki ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada savrulan otomobil, kaldırımdaki bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralanırken, iş yeri önünde oturanlar büyük panik yaşadı.
Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen ve arkasından gelen ambulansa yol vermek için ışık ihlali yaparak aniden yola çıkan Uğur T.'nin kullandığı 07 AEC 481 plakalı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail Canbülüç'n kullandığı 07 SKF 87 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 07 AEC 481 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye ve çelik dubalara çarparak durabildi. Kazada bisiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan kafede oturan müşteriler ise panik içerisinde kaçıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
(Arif Kaplan/İHA)
Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


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