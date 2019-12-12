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Kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor

Kütahya'da kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor.

12.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:16Kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor
'da kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor. Balık Caddesi İşporta Pazarı girişinde kendiliğinden çıkan dut ağacı, bölgede 13 yıldır esnaflık yapan Güldane Ceylan'ın bakıp sulamasıyla büyüyüp boy aldı.

Dut ağacının kısa sürede 50 santimetreye kadar ulaştığını belirten Güldane Ceylan, "Yaklaşık 3 ay önce iş yerimin girişinde bulunan kilit taşının arasından büyümeye çalışan minik bir fidanı görünce hemen ip çekerek muhafaza altına aldım. Daha sonra dut ağacı olduğunu tespit ettiğimiz fidanı her gün sulayarak büyümesini sağladım. Kaldırım arasından çıkan dut ağacı iş yerime gelenlerin ilgisini çekiyor" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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