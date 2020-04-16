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Kaldırımda geri manevra yapan kamyonet kadına böyle çarptı

Kaldırımda geri manevra yapan kamyonet kadına böyle çarptı O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Isparta'da kaldırımda geri manevra yapan bir kamyonet, arkasında duran kadına çarptı.

16.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:09
Kaldırımda geri manevra yapan kamyonet kadına böyle çarptı
O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
ISPARTA - Isparta 'da kaldırımda geri manevra yapan bir kamyonet, arkasında duran kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralanırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza dün saat 13.00 sulamanda Gazi Kemal Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Bir işyerine ürün indirmek için kaldırıma çıkan O.A yönetimindeki 32 LC 135 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada kamyonete arkası dönük olarak duran S.B. isimli kadına çarptı. Kazanın ardından çevredekiler ve kamyonet sürücüsü yere düşen kadının yardımına gitti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü O.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaldırımda geri manevra yapan kamyonet kadına böyle çarptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Yerel
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