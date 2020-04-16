Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kaldırımda geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hastanelik oldu

Isparta'da kaldırımda geri manevra yapan bir kamyonet, arkasında duran kadına çarptı.

16.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:19
Kaldırımda geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hastanelik oldu
Isparta 'da kaldırımda geri manevra yapan bir kamyonet, arkasında duran kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sularında Gazi Kemal Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine ürün indirmek için kaldırıma çıkan O.A. yönetimindeki 32 LC 135 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada kamyonete arkası dönük olarak duran S.B. isimli kadına çarptı. Kazanın ardından çevredekiler ve kamyonet sürücüsü yere düşen kadının yardımına gitti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü O.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaldırımda geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hastanelik oldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:14: İngiltere, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak - Haberler 18:08: Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler 18:06: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - Haberler 17:50: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 861 ölüm - Haberler 17:48: Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı - Haberler 17:40: İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti