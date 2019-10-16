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Kaldırımda silahlı saldırıya uğradı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ'da bir kişi kaldırımda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

16.10.2019 20:05
Elazığ'da bir kişi kaldırımda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.D. kaldırımda oturduğu sırada, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından tüfek ile vurularak yaralandı. Vuran şüpheli kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)
Kaldırımda silahlı saldırıya uğradı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kültür Mahallesi, Elazığ, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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