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Kaldırımda sızdı

Kaldırımda sızdıANTALYA'da alkollü bir kişi kaldırımda sızınca 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

12.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:50
Kaldırımda sızdı
ANTALYA'da alkollü bir kişi kaldırımda sızınca 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Boğaçayı Köprüsü'nde meydana geldi. Belediye temizlik görevlileri bir kişinin kaldırımda hareketsiz yattığını görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yerdeki kişinin aşırı alkollü olduğunu belirledi. Ambulans görevlileri alkollü kişiyi sedyeyle ambulansa taşıdı. Üzerinden Kadir T.(47) adına kayıtlı kimlik çıkan alkollü kişi, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaldırımda sızdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Konyaaltı, Güncel
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