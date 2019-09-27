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Kaldırımda 'taciz' ve 'hakaret'e para cezası

KAYSERİ'de otomobiliyle giderken kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi G.G'ye (23) hakaret ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet B. (30) 3 bin 700 lira para cezasına çarptırıldı.

27.09.2019 17:15Kaldırımda 'taciz' ve 'hakaret'e para cezası
KAYSERİ'de otomobiliyle giderken kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi G.G'ye (23) hakaret ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet B. (30) 3 bin 700 lira para cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 4 Kasım'da merkez Talas ilçesinde meydana geldi. Mehmet B., otomobiliyle seyir halindeyken camı açıp, kaldırımda yürüyen G.G. ve yanındaki arkadaşlarına "Ne yapıyorsunuz?" dedi. Mehmet B., cevap alamayınca da hakaret ve tacizde bulundu. G.G.'nin polise giderek, şikayette bulunması üzerine Mehmet B., gözaltına alındı. Şüpheli, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'hakaret' ve 'taciz' suçlarından tutuksuz yargılanan Mehmet B., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa, toplam 3 bin 700 lira para cezası verdi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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