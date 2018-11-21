Kaldırımda Uyuya Kalan Dilenci Çocuk Yürekleri Burktu

Samsunda'da dilencilik yaptığı kaldırımda uyuyakalan küçük çocuk, görenlerin yüreklerini burktu.
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde dilencilik yapan bir çocuk, saat 21: 30 sıralarında oturduğu yerde uyuyakaldı.
ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Soğuk havaya rağmen beton zeminde uyuyan çocuğu görenler cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşların ihbarıyla gelen zabıta ekipleri, uyanıp, bölgeden ayrılan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Kale,İlkadım,Samsun
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:14