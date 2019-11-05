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Kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki kadın için kaymakam harekete geçti! Artık huzurevinde kalacak

Aydın'da yaşayan 81 yaşındaki Ayten Çam'ın kaldırımda geçen dram dolu hayatı görenlerin yüreklerini sızlattı. Yıkık dökük evinin kaldırımda yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın, kaymakamın uzun uğraşları sonucu ikna edilerek huzurevine yerleştirildi.

05.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:19

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Enstitü Caddesi üzerindeki 138 numaralı müstakil evinin önündeki kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki Ayten Çam'ın dram dolu hayatı gündeme getirilip haber olmuştu. Haberin ardından, Aydın Valiliği Efeler Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'ne bağlı ekipler 81 yaşındaki Ayten Çam'ın yaşadığı yere giderek yaşlı kadına yardımcı olmak istedi. Kaymakam tarafından ikna edilen yaşlı kadın artık huzurevinde yaşayacak.

KAYMAKAM UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Gelen tüm ekipleri geri çeviren yaşlı kadın daha iyi şartlarda yaşamayı kabul etmeyince bu defa Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Ayten Nine'nin yanına giderek yaşlı kadını her türlü ihtiyacının karşılanacağı huzurevine götürmek için uzun süre dil döktü. Kaymakamın konuşması üzerine ikna olan yaşlı kadın huzurevinde yaşamayı kabul edip kendisi için özel gönderilen araca binerek yaşadığı alanı terk etti.

YORGUNLUK ÇAYI İÇTİ

Huzurevi görevlileri tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan Ayten Nine, aylar sonra kaldırımdaki kartonlardan oluşan yatağı yerine huzurevinde kendisi için hazırlanan döşeğine uzanınca kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti. Duşunu alıp yeni kıyafetlerini giydikten sonra yorgunluk çayı da isteyen Ayten Nine huzurevi sakinlerinin ilgi odağı oldu. Kısa sürede herkesle kaynaşan Ayten Çam, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in uzun süren ikna çabaları sonucu huzura kavuştu.

"EVİ TEMİZLEYİP YAŞANABİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Aydın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yıllardır daha sağlıklı ortamda yaşaması için ikna edilmeye çalışılan 81 yaşındaki Ayten Çam'ın daha önce ikna edilemediği için huzurevine yerleştirilemediğini belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Ayten Ninemiz emekli. Yaşadığı ortam uygun olmadığı için daha önce Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından daha iyi şartlarda yaşaması için huzurevine yerleştirilmek istenmiş. Ancak ninemiz ve çocukları, mahkeme kararı ile huzurevine gitmeyi reddedip bu halde yaşamaya devam etmişler. Bugün ikna ederek huzurevine yerleştirdik. Ayten ninemizin evini temizleyip yaşanabilir hale getireceğiz. Gönlümüz her türlü ihtiyacının karşılandığı huzurevinde yaşamını sürdürmesi. Evini temizleyip yaşanabilir hale getirdikten sonra isterse evinde de yaşayabilecek" dedi.

81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor

Kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki kadın için kaymakam harekete geçti! Artık huzurevinde kalacak

Cemal Şahin, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (3)
ADINI YAZ Y:Yaşlı teyze için çok sevindim. peki onun en iyi arkadaş ve yoldaşları olan baktıkları hayvanlar ne olacak. . hayvanlar alışmış yanlarında karınlarını doyuran ve arkadaşlık eden bir insana birde onlarla ilgilenseniz sevaba girmiş olursunuz. . . . .
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NURETTIN:allah devletımıze zeval vermesın kaymak amdanda razı olsun
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NURETTIN:bu teyzenın hıçmı yakını yokmüş
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