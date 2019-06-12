Kaldırımda yetişen ayçiçeği görenleri şaşırtıyor

BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde kaldırımda, beton duvarın dibinde küçük bir delikte yetişen ayçiçeği, görenleri şaşırtıyor.
Orhangazi ilçesi Zeytinciler Çarşısı'nda beton duvar ile kaldırım arasında yetişen 1 metre boyundaki ayçiçeğini fark eden vatandaşlar, durup fotoğraf çektiriyor. Bölgede balıkçılık yapan Uğur Serbest, "Beton zeminde filizlenen ayçiçeğini gören şaşırıyor. İlk zamanlar büyüyüp gelişmesine imkansız gözüyle bakıyorduk. Ancak boyu uzadı ve ayçiçeği vermeye başladı. Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz" dedi.
- Bursa
Kaynak: DHA
Orhangazi
, Bursa
, Güncel