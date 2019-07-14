14.07.2019 11:53
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Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

KONYA'da kaldırımda arkadaşıyla yürüyen kişi, üzerine bastığı tahta kapağın kırılması sonucu bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezine düştü.

KONYA'da kaldırımda arkadaşıyla yürüyen kişi, üzerine bastığı tahta kapağın kırılması sonucu bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezine düştü. O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
?Olay, Karatay Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağına bastı. Bu sırada tahta kırılınca, bu kişi menfeze düştü. Ne olduğunu şaşıran ve yara almadan kurtulan kişi, kendi imkanlarıyla menfezden çıktı. Yanındaki arkadaşı ise yardım etmek istedi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İki kişi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam etti.


- Konya
Kaynak: DHA
Konya, Güncel

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