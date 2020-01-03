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Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü

Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştüRusya, (DHA)- Rusya'da kucağında kedisiyle kaldırımda yürüyen bir kadının üstüne yanan adam düştü.

03.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:50
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü
, (DHA)- Rusya'da kucağında kedisiyle kaldırımda yürüyen bir kadının üstüne yanan adam düştü.
Olay, St. şehrinde dün meydana geldi. Borovoya caddesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında tamir yapan adam henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler içerisindeki adam binanın çatısından, o sırada kaldırımda kucağında kedisiyle yürümekte olan bir kadının üstüne düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine acil durum ekipleri gönderildi.
Yetkililer, adamın hayatını kaybettiğini, 52 yaşındaki kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca, kedinin de durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden adamın kimliği henüz belirlenemezken, yangının nedeni araştırılıyor.
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü

Petersburg, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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