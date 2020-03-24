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Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada

Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı.

24.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:39
Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada
ERZURUM - Erzurum 'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın ani ölümü güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Çaykara Caddesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen C.B. isimli bir vatandaş, kaldırımda yürürken bir anda durdu ve saniyeler sonra yüz üstü yere düştü. Çevre esnafı tarafından çağrılan ambulansla Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.B. isimli vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emekli öğretmenin ani ölümü güvenlik kameralarına yansıdı.
Emekli öğretmen C.B.'nin KOAH hastalığının bulunduğu ve solunum yetmezliği yüzünden kalbinin durduğu bildirildi. C.B., dün kılınan cenaze namazının ardından Erzurum'da toprağa verildi. Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzurum, 3. Sayfa

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Kaldırımda yürüyordu, aniden yere yığıldı...O anlar kamerada

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