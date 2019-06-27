27.06.2019 14:25
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Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı.

Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde kaldırımdaki ağacın kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, ağacı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ardından görüntüler belediyenin internet sitesinden paylaşıldı. Görüntülerde, 5 gün önce gece kaldırımda iki arkadaşıyla yürüyen bir kişinin ağacı gövdesinden sallaması ardından asılarak kırması yer aldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, görüntülerde yer alan şüpheliyi gözaltına aldı.

Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
cumhuriyet mahallesi , gözaltı , mardin , kızıltepe , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(3)
ADAMIN BİRİ:Dünyaya zarar veren tek canlı insan hayvanı
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ADLT:Doğaya zarar vermekten yerlere tükürmekten çöp izmarit atmaktan vb buna benzer konulara ceza yazın kardeşim benmi söyliyeceğim yurt dışında 200 dolardan 5000 dokaea kadar cezası var , ve içşnde kaçak beleş trene binmek oturup büse bünmek devlet yspsın gücümüzmü yok
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