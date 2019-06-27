27.06.2019 16:52
Haberler » Güncel » Haber

Kaldırımdaki ağacı kıran kişiye gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı.

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı.
Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde kaldırımdaki ağacın kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, ağacı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi.
Ardından görüntüler belediyenin internet sitesinden paylaşıldı. Görüntülerde, 5 gün önce gece kaldırımda iki arkadaşıyla yürüyen bir kişinin ağacı gövdesinden sallaması ardından asılarak kırması yer aldı.
Bunun üzerine polis ekipleri, görüntülerde yer alan şüpheliyi gözaltına aldı.Kaldırımdaki ağacı kıran kişiye gözaltı
Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi , Mardin , Kızıltepe , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:29 FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR (2 Havadan görüntüler 17.00)
17:28 FSM Köprüsü'nde onarım yoğunluğu, trafik durma noktasına geldi
17:28 'Ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği düzenlendi
17:28 Kent Bostanları'na Kente Katkı Ödülü
17:28 Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
17:27 Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
17:26 Vali Pekmez, köy muhtarlarıyla bir araya geldi