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Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı

KARAMAN'da, lisenin yakınındaki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu.

04.11.2019 17:09Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı

KARAMAN'da, lisenin yakınındaki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı.

Olay, bugün öğleden sonra, Nefise Sultan Mahallesi 1'inci İstasyon Caddesi'nde, Karaman Lisesi'nin yakınında meydana geldi. Kaldırımda oyuncak ayının olduğunu fark eden mahalleli, içinde bomba olabileceği düşünüp, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyip, oyuncak ayıyı fünyeyle patlattı. Oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı.



Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

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