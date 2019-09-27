Haberler » Güncel » Haber

Kaldırımlar görme engelliler için düzenlendi

Niğde Belediyesi, şehir merkezinde ana arterlerdeki kaldırımları, görme engelliler için uygun hale getirdi.

27.09.2019 16:34Kaldırımlar görme engelliler için düzenlendi
Niğde Belediyesi, şehir merkezinde ana arterlerdeki kaldırımları, görme engelliler için uygun hale getirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları topluma kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak için engelleri kaldırmaya devam ediyor.

Kurum ve kuruluşların bulunduğu noktalarda kabartmalı kaldırım yapımına öncelik veren Zabıta Müdürlüğü, ana caddelerde çizgi ve işaretleme yaparak trafik akışını daha kontrollü ve sağlıklı hale getirdi.

Niğde Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:25 Kaş Belediyesi'nden Kınık'ta Aşure İkramı
20:24 Etiyopya "Meskel" ateşini yaktı - ADDİS ABABA
20:24 Bakan gül: dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız
20:22 Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor.
20:22 FETÖ'nün mahrem imamına hapis
20:22 Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı soygun
20:21 Soylu: "(Afetlere karşı alınacak tedbirler) Bu konuda dünyada en iyi olmalıyız"