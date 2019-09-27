Kaldırımlar görme engelliler için düzenlendi

Niğde Belediyesi, şehir merkezinde ana arterlerdeki kaldırımları, görme engelliler için uygun hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları topluma kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak için engelleri kaldırmaya devam ediyor.

Kurum ve kuruluşların bulunduğu noktalarda kabartmalı kaldırım yapımına öncelik veren Zabıta Müdürlüğü, ana caddelerde çizgi ve işaretleme yaparak trafik akışını daha kontrollü ve sağlıklı hale getirdi.

Kaynak: AA