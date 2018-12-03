Kaldırımlar ve Yaya Geçitlerini İşgal Eden Motosikletlere Ceza Yağdı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:40



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:40

- Kaldırımlar ve yaya geçitlerini işgal eden motosikletlere ceza yağdı19 motosiklet sürücüsüne 6 bin 932 TL ceza uygulandıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri kaldırımlarda ile yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nin 4 ayrı noktasındaki kaldırımlar ile yaya geçitlerinde motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren ve çevik kuvvet ekiplerin destek verdiği denetimlere 15 polis katıldı. Kurallara uymayan 19 motosiklet sürücüsü hakkında toplam 6 bin 932 TL cezayı işlem uygulanırken 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkiler, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini aktardı.