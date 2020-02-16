Haberler » Güncel » Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Haber

Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur, Bağlar, Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımları kar ve buzlardan arındırıyor.

16.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:59Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi , Bağlar, Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımları kar ve buzlardan arındırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceleri görmesi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Sur, Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımları kar ve buzlardan arındırdı. Yaşanacak olumsuz bir durumun önünde geçmek için gerçekleşen çalışmada mini kar küreme araçları da kullanıldı.

Kısa sürede kar ve buzlardan arındırılan kaldırımlardan dolayı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 14:25:26