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Kaldırmaya çalıştığı römorkun altında kalarak öldü

Kaldırmaya çalıştığı römorkun altında kalarak öldüDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çiftçi Kadir Bilgiç (55), tarlasında traktöre bağlı olan römorku el gücüyle kaldırmaya çalıştığı sırada hidroliğin düşmesi sonucu römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

01.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:03
Kaldırmaya çalıştığı römorkun altında kalarak öldü
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çiftçi Kadir Bilgiç (55), tarlasında traktöre bağlı olan römorku el gücüyle kaldırmaya çalıştığı sırada hidroliğin düşmesi sonucu römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Darıveren Mahallesi Kumafşarı Yolu'nda meydana geldi. Darıveren Mahallesi'ndeki tarlasına çalışmaya giden evli ve 2 çocuk babası Kadir Bilgiç, traktöre bağlı olan römorku, hidroliğinden el gücüyle kaldırıp, gübre yükünü boşaltmak istedi. Ancak hidroliğin bir anda düşmesi sonucu Bilgiç, römorkun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgiç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Bilgiç'in cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaldırmaya çalıştığı römorkun altında kalarak öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Darıveren, Acıpayam, Güncel, Haber

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