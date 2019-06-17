17.06.2019 14:51
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kale ağlarına takılan köpeği itfaiye kurtardı

Kale ağlarına takılan köpeği itfaiye kurtardı

Manisa'nın Selendi ilçesinde kullanılmayan bir halı sahaya giren ve ağlara dolanan köpek, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde kullanılmayan bir halı sahaya giren ve ağlara dolanan köpek, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Selendi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan ancak kullanılmayan halı sahaya giren bir köpek kale ağlarına dolandı. Bir vatandaş tarafından fark edilen köpeğin durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye amirliği ekiplerine haber verildi. Spor tesislerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Selendi İtfaiye Amirliği ekipleri köpeği dolandığı ağlardan çıkardı. Ağlardan kurtulan köpek olay yerinden hızlıca uzaklaşarak gözden kayboldu. - MANİSA
Kaynak: İHA
Selendi, Manisa, İtfaiye, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:10 Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
15:09 Direksiyon hâkimiyetini kaybedince aracı köprüden kanala uçtu
15:08 Aydın'da elektronik sigara operasyonu
15:08 Psikolojik rahatsızlığı olan turist, Antalya'da yol keserek terör estirdi
14:57 Endonezya'da otobüs kazası: 12 ölü
14:54 Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe
14:52 Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi ile yükselen suda mahsur kaldılar