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Kale Belediyesi enerjisini güneşten alacak

Kale Belediyesi, Güneş Elektrik Santrali (GES) Projesi'nin hayata geçmesiyle elektrik giderlerinde yüzde 30-40 tasarruf sağlayacak.

12.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:38Kale Belediyesi enerjisini güneşten alacak
Belediyesi, Güneş Elektrik Santrali (GES) Projesi'nin hayata geçmesiyle elektrik giderlerinde yüzde 30-40 tasarruf sağlayacak.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GES projesiyle 1 milyon dolar yatırım bedeli bulunan proje kapsamında 840 kilovatsaat gücünde 3 bin 284 güneş panelinin Bayrak Tepe mevkisinde kurulduğunu anlattı.
Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak finansal, fiziksel ve yönetimsel açıdan güçlü bir belediye oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Sağınç, "Yaptığımız projelerle belediyemizde ciddi bir tasarruf sağlarken aynı zamanda yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Güneş Elektrik Santrali Projemiz ile günlük bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Projemiz kendisini beş yılda amorti edecek. Aylık elektrik giderimizin yüzde 30-40'ını bu sistem karşılayacak. Buradan sağladığımız tasarruf ile hemşehrilerimize daha etkin ve daha iyi hizmeti sunacak bütçeyi yakalayacağız. Buradan sağladığımız tasarruf ilimize yeni yatırımlar olarak dönecek."
Üretilen elektriğin fazlasının satılacağını anlatan Sağınç, bu sayede belediyeye gelir sağlayacaklarını da vurguladı.

Mehmet Salih Sağınç, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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