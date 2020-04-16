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Kale'de 850 aile için yardım seferberliği

Altındağ Belediyesi, Covid-19'la mücadele kapsamında Ankara Kalesi eteklerindeki Kale Mahallesi'nde yaşayan 850 aileye gıda desteğinde bulundu.

16.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:04
Kale'de 850 aile için yardım seferberliği
Altındağ Belediyesi, Covid-19'la mücadele kapsamında Ankara Kalesi eteklerindeki Kale Mahallesi'nde yaşayan 850 aileye gıda desteğinde bulundu. Yardımlar sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, ihtiyaç sahiplerine kapıdan teslim edildi.

Altındağ Belediyesinin yardım eli ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Covid-19 ile mücadelenin ilk günlerinden itibaren binlerce aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapan Altındağ Belediyesi, Kale Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları da unutmadı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, yardımlar kapıdan teslim edildi.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusuna büyük özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, "Yardım dağıtımı esnasında ilk olarak aileleri belirliyoruz. Daha sonra tüm koruyucu önlemleri almış olan ekiplerimiz, yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evine, kapıdan teslim ediyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor, vatandaşlarımızın ve ekiplerimizin hijyen kurallarına uyup uymamasına çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli" dedi.

"850 ailenin yüzü güldü"

Başkan Balcı, "Bu zamana kadar binlerce ailemizi bu zor günlerde yalnız bırakmadık, ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün de Kale Mahallesi'nde 850 ailenin kapısını çalarak yüzlerini güldürdük. Yeter ki kimse evinden çıkmasın. Biz görevimizin başındayız. Ayırım gözetmeksizin tüm Altındağlı kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Koronavirüs, Altındağ, Kale, Güncel
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