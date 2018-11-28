Kale'de Ağız ve Diş Sağlığı Semineri

Kale
ilçesinde ağız ve diş sağlığı konulu seminer düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beydağı
Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Devlet Hastanesi tarafından Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nde düzenlenen seminerde, Kale İlçe Devlet Hastanesi Diş Doktoru Mehmet Adıyaman
, ağız sağlığı, diş sağlığı, diş çürümelerine nelerin sebep olduğu, diş fırçalama yöntemlerİ hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgiler verdi.
Seminerin ardından Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukçu
ve İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Şengezer programa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Anadolu Lisesi,Kale
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:46