Kale’de ahşap işçiliğiyle dikkat çeken evde restorasyon hazırlığı

Denizli'nin Kale ilçesinde bir dönem Karaköy belde belediye başkanlığı yapan Yılmaz Baylavlı, babasından miras kalan ve ahşap işçiliğiyle özgün mimari örneği olan evi restore ettirerek turizme kazandırmak istiyor.

Karaköy Mahallesinde 8 yıl muhtarlık ve 5 yıl belediye başkanlığı yapan 72 yaşındaki Yılmaz Baylavlı'nın 1955'te babası Hasan Baylavlı tarafından dönemin ünlü ustalarına yaptırılan 2 katlı ev, ahşap işçiliği ile dikkat çekiyor.

Baylavlı, taş duvar üzerine inşa edilen 65 yıllık kerpiç evi tarihi yapı olarak tescil ettirip aslına uygun şekilde restorasyonunun ardından turizme kazandırmayı planlıyor.

Baylavlı, AA muhabirine, evin taş ve kerpiç işçiliği ve el işlemesi ahşap tavanıyla özgün bir konumda olduğuna işaret etti.

Karaköy'ün en güzel konaklarından biri olan evin 2001 yılına kadar kullanıldığını, zamanla bakımsızlıktan harap olduğunu aktaran Baylavlı, "Vicdanım sızlıyor şahsen. Tarihi yapı olarak tescil ettirip Allah nasip ederse önümüzdeki yıl komple aslına uygun bir şekilde restorasyon yapmayı düşünüyoruz. Bu evimizi turizme kazandırıp ilçemizin gelişmesi, mahallemizin tanıtımı, kültürel zenginliğimizin gösterilmesi adına bu şekilde bir çalışma içine girmeyi planlamaktayım." dedi.