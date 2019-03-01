Kale'de Çiftçilere Seminer Verildi

Kaynak: AA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü tarafından Kale ilçesinde çiftçilere eğitim verildi.Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminer kapsamında, TKDK IPARD-II Programı 5. başvuru çağrı dönemi anlatıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, TKDK desteklemeleri hakkında sunum yaparak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilçede verilen tarımsal desteklerle ilgili bilgi aktardı.TKDK İl Koordinatörlüğünde görevli uzman Halit Avcı ise süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et, kanatlı et ve yumurta üreten tarımsal işletmelere verilecek yüzde 40-70 oranındaki destek hakkında açıklamalarda bulundu.Toplantıya mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.