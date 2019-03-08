Kale'de Deprem Tatbikatı

Kaynak: AA

Malatya'nın Kale ilçesinde Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Beydağı Gençlik Merkezi tarafından Bent Ortaokulunda "Deprem Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.Tatbikat öncesi AFAD'da görevli eğitim uzmanı Emrah Altuntaş tarafından öğrencilere deprem hakkında bilgiler verildi.Eğitimin ardından tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.Tatbikatta öğrencilere deprem esnasında nasıl hareket etmeleri gerektiği, tahliyenin nasıl gerçekleşeceği ve nerede, nasıl hareket edecekleri uygulamalı olarak gösterildi.Kale Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, bu tür programların yapılmasının öğrencilerin bilinçlenmesi ve gelişimleri açısından oldukça verimli olduğunu belirterek, "İlçemizde diğer kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışmalar yaparak öğrencilerimize katkılar sağlamaya çalışıyoruz." dedi.Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca ve personeli, Bent Ortaokulu idareci ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.