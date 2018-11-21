Kale'de Goji Berry Yetiştirildi

Denizli
'nin Kale
ilçesinde alternatif gelir getirici ürün yetiştirmek isteyen çiftçi, goji berry yetiştirdi.
Uluçam Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve alternatif gelir getirici ürün yetiştirmek isteyen Mevlit Meçin, bahçesine deneme amacıyla goji berry dikti. Doğu Asya
'da yaygın olarak yetiştirilen ve ömrü uzattığı düşüncesiyle "mutluluk meyvesi" olarak da nitelendirilen "goji berry" meyvesinden iyi verim alan Meçin, daha geniş alanda fidan dikmeye karar verdi.
Meçin, "kurt üzümü" olarak da bilinen meyvenin besin değerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Alternatif gelir getirici ürün olarak bunu bahçemde deney amaçlı diktim ve bitkinin ilçe iklimine elverişli olduğunu gördüm. Bu yıl ilk deneme mahsulümüzden iyi verim aldım. Bundan sonra tarlaya dikmeye başlayacağım. Geleceğin ürünü olarak da nitelendirilen bu meyvenin yaşının kilosu 70, kurusu ise 100 liradan satılıyor."
Doğu Asya,Denizli,Kale
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:38