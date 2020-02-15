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Kale'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde yaban ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

15.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:50Kale'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı
'nın ilçesinde yaban ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.
Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya ve İzolder Başkanı Harun ile vatandaşlar tarafından kar yağışının etkili olduğu ilçede, hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Kaymakam Kaya, olumsuz hava şartlarında hayvanların ve kuşların yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, hayvanların zorlu kış şartlarını daha kolay atlatmaları için yaptıkları bu faaliyetin vicdani bir görev olduğunu belirtti.
Akkuş ise soğuk havalarda hayvanların da düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Malatya, Akkuş, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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