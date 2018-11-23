Kale'de "Hazreti Peygamber ve Gençlik" Konferansı

23 Kasım 2018 Cuma 15:47



23 Kasım 2018 Cuma 15:47

Kale İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, ışık saçan kandilin yanmaya başlayışının yeniden hissedileceği bir haftayı idrak ettiklerini belirtti.Alemlere rahmet olarak gönderilmiş, yaşantısıyla insanlığa örnek olan, sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için de örnek bir şahsiyet olan Peygamber Hazreti Muhammed'i (S.A.V) daha iyi tanıyıp anlamak gerektiğine dikkat çeken Bekiroğlu, şunları ifade etti:"Bizlere ilettiği mesajların daha güçlü bir şekilde dünyamızda karşılık bulacağı inancındayız. Allah, rahmetinin ve merhametinin bir gereği olarak insanlara kitap ve peygamber göndermiştir. Peygamber efendimiz Alemlere Rahmet olarak gönderilen son nebidir. O, Kur'an-ı yaşayarak tüm ümmete örneklik etmiştir. O'nun yolunda yürüyen, geleceğimizin teminatı, inançlı ve Ahlaklı, ilimle mücehhez gençler yetiştirmek için çok çalışmamız gerekir."Programa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Genç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Aziz Ayaz, Müftülük Gençlik Koordinatörü Allaaddin Güley, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.