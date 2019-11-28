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Kale'de meslek lisesine otomobil bağışı

Kale ilçesinde hayırsever iş insanı, motor bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitim alması için meslek lisesine otomobil bağışladı.

28.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:08Kale'de meslek lisesine otomobil bağışı
ilçesinde hayırsever iş insanı, motor bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitim alması için meslek lisesine otomobil bağışladı.
İş insanı Abdurrahman Tuna, Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim almalarında yardımcı olması için okula otomobil hediye etti.
Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Tuna'ya Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettilerini belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım da bu otomobilin ve motorların, öğrencilerin araç üzerinde uygulamalı eğitim almasına ve daha nitelikli yetişmelerine vesile olacağını ifade etti.

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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