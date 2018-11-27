Kale'de Mevlid-i Nebi Etkinliği

Denizli
'nin Kale
ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kale İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Karaceylan, yaptığı konuşmada, "Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum yıl dönümünün tüm insanlığa huzur, barış, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. 'Hiçbiriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Birbirimizi Allah için sevmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Programa Kale Müftü
Vekili Özkan Pudak, Kale Emniyet Amiri Başkomiser Murat Baştürk
, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Baylavlı, MHP
İlçe Başkanı Yusuf Yarımca
, belediye başkan adayları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Denizli,Kale