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Kale'de Mevlid-i Nebi programı yapıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde müftülük tarafından 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

21.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:28Kale'de Mevlid-i Nebi programı yapıldı
'nin ilçesinde müftülük tarafından 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İnceğiz Mahallesi Şarallar Camisi İmamı Ozan Ay, Kur'an-ı Kerim okudu.
PAÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İdris Türk, sinevizyon gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, "Peygamber Efendimiz her konuda ideal kişidir. Dinde aldığı bütün tedbirleri aile ekseninden almıştır. Mesela, zekatın en faziletlisi kardeşine verilendir. Anne babaya zekat düşmez, çünkü anne ve babamıza bakmak zorundayız. Aile toplumun çekirdeğidir. Çekirdekte hangi tohum varsa ağaçta o meyve çıkar. Aileler birleşir, toplumu oluşturur. Çocuklarımıza çok iyi model olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, PAÜ Kale Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Tamer Baran, ilçe müftü vekili Osman Ulaşkaya, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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