Kale'de Mevlid Kandili

Denizli
'nin Kale
ilçesinde Mevlid Kandili
dolayısıyla program düzenlendi.
Kale Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Diyanet İşleri Başkanlığı
Uzmanı Mustafa Soykök, Mevlid Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.
Soykök, bu gece Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderildiğini belirterek, "Kurtuluşumuz için Peygamber Efendimizi hayatımızda rehber kılmamız lazım." dedi.
Programa Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih
Sağınç, Kale Müftüsü Hasan Canlı, Tavas
Müftüsü Hanefi Özlem, Kale Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, okul müdürleri, öğrenciler, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Cevherpaşa Camisi'nde akşam düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı. Diyanet İşleri
Başkanlığı Uzmanı Mustafa Soykök, gecenin önemine ilişkin vaaz verdi.
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