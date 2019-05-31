31.05.2019 17:38
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Kale'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Kale

Malatya'nın Kale ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.
Bent Mahallesi Darıcıvan Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi gösterildi.
Kale Önder Derneği, İZOL-DER ve Diyanet Gençlik koordinatörlüğünde Bent İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.
Kale Önder Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ilçede ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i öğrencilerle ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bugün idrak edilecek Kadir Gecesi'nin tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diledi.
İZOL-DER Başkanı Harun Akkuş da bu mübarek günde vatandaşa böyle bir hizmet sunan İlçe Müftülüğüne ve programı organize eden dernek başkanlarına teşekkür etti.
Programa Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, Bent Ortaokulu Müdürü Süleyman Banazılı, Bent İlkokulu Müdürü Sabri Dağ, öğretmenler, belediye meclisi üyeleri Hasan Ayaz, Sabri Cengiz ve Bünyamin Özdemir ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Malatya, Kadir Gecesi, Kale, Güncel