Kale'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Malatya
'nın Kale
ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi
dolayısıyla ziyarete açıldı.
Bent Mahallesi Darıcıvan Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi gösterildi.
Kale Önder Derneği, İZOL-DER ve Diyanet Gençlik koordinatörlüğünde Bent İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.
Kale Önder Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım
, burada yaptığı konuşmada, ilçede ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i öğrencilerle ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bugün idrak edilecek Kadir Gecesi'nin tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diledi.
İZOL-DER Başkanı Harun Akkuş
da bu mübarek günde vatandaşa böyle bir hizmet sunan İlçe Müftülüğüne ve programı organize eden dernek başkanlarına teşekkür etti.
Programa Kale Belediye Başkanı Murat Koca
, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, Bent Ortaokulu Müdürü Süleyman Banazılı, Bent İlkokulu Müdürü Sabri Dağ, öğretmenler, belediye meclisi üyeleri Hasan Ayaz, Sabri Cengiz ve Bünyamin Özdemir
ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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