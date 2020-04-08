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Kale'de zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

Kale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerinde denetimde bulundu.

08.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:20
Kale'de zabıta ekipleri pazar yerini denetledi
Kale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerinde denetimde bulundu.

Zabıta ekipleri ilçedeki kapalı pazar yerindeki denetimde esnafa, tezgahlara konulması amacıyla "Koronavirüs yayılımını engellemek için ürünlere elle temas edilip seçilmesi yasaklanmıştır" yazılı etiket ve çöp poşeti dağıttı.

Ayırca vatandaşların ateşleri ölçüldü, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.
Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığından gelen genelgeye istinaden pazar yerinde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Pazarda ürünlerin esnaf tarafından eldivenle poşetlenerek verildiğini aktaran Sağınç, tezgahların da 3 metre mesafesine göre açıldığını ifade etti.

Esnafın hijyen kurallarına uyup uymadığını denetlemeye devam edeceklerini vurgulayan Sağınç, "Halkımızın sağlığı çok değerli. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Kale, Güncel
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