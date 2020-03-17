Kale'den "Antibakteriyel Hijyen" uygulaması
Kale, Sağlık Bakanlığı onaylı "Antibakteriyel Hijyen" uygulamasını, premium yetkili servisleri aracılığıyla müşterileriyle buluşturuyor.
17.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:40
Kale , Sağlık Bakanlığı onaylı "Antibakteriyel Hijyen" uygulamasını, premium yetkili servisleri aracılığıyla müşterileriyle buluşturuyor.
Kale'den yapılan açıklamaya göre, şirketin müşterilerine sunduğu "Antibakteriyel Hijyen" uygulaması, günlük yapılan temizliğin ötesinde hijyen sağlayarak yaşam alanlarını virüs ve bakterilerden arındırıyor.
Şirket, nano gümüş iyon teknolojisi ile uygulanan yüzeylerdeki bakterileri uzun süreli yok ederek tüketicileri güvende tutmayı hedefliyor.
Kale'nin, şimdilik İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan müşterilerine sunduğu Antibakteriyel Hijyen uygulaması hizmeti, yaşam alanlarının tamamında benzersiz bir hijyen sağlamayı amaçlarken, isteyen tüketiciler ayrıca ikili banyo, banyo-mutfak, banyo-salon, banyo-oda olmak üzere farklı paket seçenekleri ile de bu hizmetten yararlanabiliyor.
Nano gümüş iyon teknolojisi ve A+ kalite hijyen standartlarıyla etkili dezenfeksiyon sağlayan uygulama, kullanılan tüm alanlara uzun süreli antibakteriyel, anti-viral özellik katıyor.
Uygulama yapılan alanlarda 6 aya kadar kalıcı hijyen sağlayan teknoloji, kimyasal içermeyen formülü ile de insan sağlığına, evcil hayvanlara ve bitkilere zarar vermiyor.
Kale'den yapılan açıklamaya göre, şirketin müşterilerine sunduğu "Antibakteriyel Hijyen" uygulaması, günlük yapılan temizliğin ötesinde hijyen sağlayarak yaşam alanlarını virüs ve bakterilerden arındırıyor.
Şirket, nano gümüş iyon teknolojisi ile uygulanan yüzeylerdeki bakterileri uzun süreli yok ederek tüketicileri güvende tutmayı hedefliyor.
Kale'nin, şimdilik İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan müşterilerine sunduğu Antibakteriyel Hijyen uygulaması hizmeti, yaşam alanlarının tamamında benzersiz bir hijyen sağlamayı amaçlarken, isteyen tüketiciler ayrıca ikili banyo, banyo-mutfak, banyo-salon, banyo-oda olmak üzere farklı paket seçenekleri ile de bu hizmetten yararlanabiliyor.
Nano gümüş iyon teknolojisi ve A+ kalite hijyen standartlarıyla etkili dezenfeksiyon sağlayan uygulama, kullanılan tüm alanlara uzun süreli antibakteriyel, anti-viral özellik katıyor.
Uygulama yapılan alanlarda 6 aya kadar kalıcı hijyen sağlayan teknoloji, kimyasal içermeyen formülü ile de insan sağlığına, evcil hayvanlara ve bitkilere zarar vermiyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Kale, Ekonomi
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