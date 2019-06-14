14.06.2019 12:27
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Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı

Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı

2018-2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 69 ilden 119 takımın katılımı ile başladı.

2018-2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 69 ilden 119 takımın katılımı ile başladı. Malatya temsilcisi Kale Gençlerbirliği ilk maçında Adıyaman Gençlerbirliği takımını 1-0 mağlup etti.

Müsabakalar 6'şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 12 - 15 Haziran 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 6 grupta ise 13 - 15 Haziran 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanıyor.

İstanbul, Tekirdağ, Düzce, Kocaeli, Uşak, Kütahya, Bolu, Burdur, İzmir, Denizli, Konya, Kırşehir, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Giresun, Aksaray, Bingöl, Erzurum, Mersin, Kilis ve Şanlıurfa grup merkezlerinde oynanan 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak.

Malatya'yı U16 Türkiye Futbol Şampiyonasında temsil edecek olan Kale Gençlerbirliği, Şanlıurfa grubunda yer alıyor.

Malatya temsilcisi Kale Gençlerbirliği ilk maçında Adıyaman Gençlerbirliği takımını 1-0 mağlup etti.

Şanlıurfa grubunda yer alan Kale Gençlerbirliği'nin grubunda Diyarbakır DSİ Spor, Mardin Büyükşehir, Adıyaman Gençlerbirliği takımları bulunuyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya, Kale, Gençlerbirliği, Spor

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