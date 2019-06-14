Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı

2018-2019 sezonu U16 Türkiye
Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 69 ilden 119 takımın katılımı ile başladı. Malatya
temsilcisi Kale Gençlerbirliği
ilk maçında Adıyaman
Gençlerbirliği takımını 1-0 mağlup etti.
Müsabakalar 6'şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 12 - 15 Haziran 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 6 grupta ise 13 - 15 Haziran 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanıyor.İstanbul
, Tekirdağ
, Düzce
, Kocaeli
, Uşak
, Kütahya
, Bolu
, Burdur
, İzmir
, Denizli
, Konya
, Kırşehir
, Bartın
, Çorum
, Gümüşhane
, Giresun
, Aksaray
, Bingöl
, Erzurum
, Mersin
, Kilis
ve Şanlıurfa
grup merkezlerinde oynanan 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak.
Malatya'yı U16 Türkiye Futbol
Şampiyonasında temsil edecek olan Kale Gençlerbirliği, Şanlıurfa grubunda yer alıyor.
Malatya temsilcisi Kale Gençlerbirliği ilk maçında Adıyaman Gençlerbirliği takımını 1-0 mağlup etti.
Şanlıurfa grubunda yer alan Kale Gençlerbirliği'nin grubunda Diyarbakır
DSİ Spor, Mardin
Büyükşehir, Adıyaman Gençlerbirliği takımları bulunuyor. - MALATYA