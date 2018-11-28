Kale Kaymakamı Güder, Muhtarlarla Buluştu

Kale
Kaymakamı Mehmet Güder
, muhtarlarla bir araya geldi.
Kaymakam Güder, Bağlıca Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.
Toplantıda konuşan Güder, muhtarların taleplerinin büyük bir kısmının yol, su, kanalizasyon ve elektrikten oluştuğunu söyledi.
Güder, yıl içerisinde değişik mahallelerde toplantılar düzenlediklerini anlatarak, "Mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini biliyoruz ve yerinde gördük. Bu sorunlar ve taleplerle ilgili kurumlarla görüşülerek yapılabileceklerin çoğu imkanları dahilinde yapılmaya çalışıldı. Bugün burada halen devam eden sorun ve talepler ile ilgili sizlerden aldığım bilgiler doğrultusunda sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması konusunda ilgili kurumlarla görüşüp, konunun takipçisi olacağım." dedi.
Mehmet Güder,Kale
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:14