Haberler » Spor » Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret - Spor

Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret

Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve antrenörleri Kale İlçe Kaymakam vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

13.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:44Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret
İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve antrenörleri Kale İlçe Kaymakam vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret
etti.
Battalgazi Kapalı Salonu'nda 9 Aralık'ta 16 okulun katılımıyla yapılan gençler
A kategorisi okullararası Güreş müsabakalarında 1 altın, 4 gümüş ve 5
bronz madalya kazanarak Malatya İl birincisi olan Kale İzollu Çok
Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, kurs eğitmeni Onur Altunbey, Halk Eğitim
Müdürü Aziz Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Kale Kaymakam
Vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
İlçe Milli
Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
bünyesinde açılan "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında güreş kursuna katılan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencilerinin büyük bir başarıya imza atarak il birincisi olduğunu hatırlatarak, başta kurs eğitmeni Onur Altunbey olmak üzere başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kale
Kaymakam Vekili Nurullah Kaya da öğrencileri tebrik ederek başarılarının
devamını diledi.





Normal
0


21


false
false
false

TR
X-NONE
X-NONE













































































































































































































































































































































































































/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name: "Normal Tablo";
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow: yes;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent: "";
mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top: 0cm;
mso-para-margin-right: 0cm;
mso-para-margin-bottom: 8.0pt;
mso-para-margin-left: 0cm;
line-height: 107%;
mso-pagination: widow-orphan;
font-size: 11.0pt;
font-family: "Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-language: EN-US;}





Normal
0


21


false
false
false

TR
X-NONE
X-NONE













































































































































































































































































































































































































/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name: "Normal Tablo";
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow: yes;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent: "";
mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top: 0cm;
mso-para-margin-right: 0cm;
mso-para-margin-bottom: 8.0pt;
mso-para-margin-left: 0cm;
line-height: 107%;
mso-pagination: widow-orphan;
font-size: 11.0pt;
font-family: "Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-language: EN-US;}

Anadolu Lisesi, Nurullah Kaya, Kale, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:42 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
16:40 Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor - Spor
16:39 Genç, projeleri için bakanlıklardan destek istedi - Spor
16:33 Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il birincisi oldu - Spor
16:26 Onazi: "Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı" - Spor
16:04 Çok konuşulacak iddia! "Yıldız futbolcu yanlış isimle sahaya çıkıyor" - Spor
15:39 Leicester City Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı - Spor
15:23 Kayserispor'da 2 ayrılık - Spor
15:13 Mesut Özil'den Doğu Türkistan tepkisi - Spor
14:53 Klopp imzayı attı! - Spor
13.12.2019 16:53:30