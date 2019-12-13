Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya güreşçilerden ziyaret

Kale
İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve antrenörleri Kale İlçe Kaymakam vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaretetti.
Battalgazi Kapalı Spor
Salonu'nda 9 Aralık'ta 16 okulun katılımıyla yapılan gençlerA kategorisi okullararası Güreş müsabakalarında 1 altın, 4 gümüş ve 5bronz madalya kazanarak Malatya İl birincisi olan Kale İzollu ÇokProgramlı Anadolu Lisesi öğrencileri, kurs eğitmeni Onur Altunbey, Halk EğitimMüdürü Aziz Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Kale KaymakamVekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
İlçe MilliEğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğübünyesinde açılan "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında güreş kursuna katılan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesiöğrencilerinin büyük bir başarıya imza atarak il birincisi olduğunu hatırlatarak, başta kurs eğitmeni Onur Altunbey olmak üzere başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.
KaleKaymakam Vekili Nurullah Kaya da öğrencileri tebrik ederek başarılarınındevamını diledi.
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