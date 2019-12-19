Haberler » Ekonomi » Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sokak kedileri için Kedi Evi Çalıştayı - Ekonomi

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sokak kedileri için Kedi Evi Çalıştayı

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Empati Derneği ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile "Sosyal Fayda için Tasarım: Kedi Evi" başlıklı, iki gün sürecek bir tasarım maratonu düzenleniyor.

19.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:23Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sokak kedileri için Kedi Evi Çalıştayı

Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Tasarım ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Empati Derneği ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile "Sosyal Fayda için Tasarım: Kedi Evi" başlıklı, iki gün sürecek bir tasarım maratonu düzenleniyor. Birinci olan projenin kedi evi tasarımı, Kale Grubu tarafından üretilerek ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kale Grubu, sokak hayvanlarının kış aylarında barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere korunaklı bir yer bulmalarının zor olduğundan yola çıkarak sosyal bir projeye imza atıyor. Hayvan severler ve gençler ile birlikte sokaktaki hayvan dostlarımızın yaşamsal aktivitelerini sürdürmelerini kolaylaştırmaya yönelik kedi evleri tasarlamak üzere bir çalıştay hayata geçiriyor.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Empati Derneği ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sosyal Fayda için Tasarım: Kedi Evi" başlıklı bu tasarım maratonu, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde iki gün boyunca sürecek olup, tasarım ve mimarlık fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ile yeni mezun gençlerden oluşan sekiz takımın katılımıyla gerçekleşecek.

Çalıştayın bitiminde jüri değerlendirmesi sonucu seçilen proje için kedi evinin tasarım tescili alınacak ve projenin üretim detayları açık kaynak olarak herkes tarafından erişilebilir olacak.  22 Aralık günü gerçekleşecek jüri değerlendirmesinde projeler; temaya uygunluk, takımın yenilikçi yaklaşımı, işlevsellik, uygulanabilirlik, kolay kurulum, güvenlik, özgünlük ve ekip çalışması gibi kriterlere göre değerlendirecek. Değerlendirme sonrasında karar verilen kedi evinin üretilerek ücretsiz olarak dağıtımı konusu ise, Kale Grubu tarafından sahiplenilecek.

Tasarım maratonu sonunda tasarlanan ev önerisinin yaygınlaştırılması ile ilgili Empati Derneği; kriterlere uygunluğunun Beyoğlu Belediyesi tarafından yeterli görülmesi durumunda ise, seri üretimde Beyoğlu Belediyesi Kale Grubu'na partnerlik yapacak. (Fotoğraflı)



Beyoğlu Belediyesi, İstanbul, Kale, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:05 HİÇ başvurularında sona yaklaşıldı - Ekonomi
13:00 Dış ticarette vergi avantajları Bursa’da konuşuldu - Ekonomi
13:00 AHBİB, 11 ayda Irak'a 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Ekonomi
12:56 ASO'dan "Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri" toplantısı - Ekonomi
12:55 Dolar son 7 ayın zirvesinde! İşte son durum - Ekonomi
12:17 20'den fazla ülkede sorun yaşandı! İşte Google arızasından etkilenen ülkeler - Ekonomi
12:05 Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız - Ekonomi
11:41 Türkiye genelinde Google servislerinde erişim çöktü, BTK'dan ilk açıklama geldi - Ekonomi
11:39 Kalp cerrahından gezen tavuklarla ilgili ezber bozan sözler: Hastalık bulaşabilir - Ekonomi
19.12.2019 13:12:31