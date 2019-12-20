Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği MYO'da bilgi yarışması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Dinler tarihi, arkeoloji, turist rehberliği, genel turizm, mitoloji, turizm coğrafyası, tur operatörlüğü ve seyahat acenteliği alanlarında soruların sorulduğu yarışmaya, Turist Rehberliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri katıldı.

Yarışmada, 20 sorunun 13'üne doğru cevap veren 4 öğrenci birinciliği kazandı.

Kaynak: AA