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Kalebodur'dan "Arşivdeki Fotoğraflar" yarışması

Kalebodur, kentsel yapılı çevreyle ilgili çekilen fotoğrafları içeren Arşivdeki Fotoğraflar yarışması düzenliyor.

08.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:12
Kalebodur'dan
Kalebodur, kentsel yapılı çevreyle ilgili çekilen fotoğrafları içeren Arşivdeki Fotoğraflar yarışması düzenliyor.
Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kalebodur, toplumu ve mimarlığı ilgilendiren değerlere sahip çıkma misyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Şirket, yarışmayla, profesyonel, yarı profesyonel ya da amatör olarak fotoğrafla ilgilenenlerin fotoğraflarını arşivlerinden çıkarmaya, kentsel yapılı çevreyle ilgili çekilen fotoğrafları Instagram 'dan #kalebodurarsivden hashtagi ile paylaşmaya davet ediyor.
Seçici kurulunu Melike Altınışık, Emre Dörter, Yeşim Hatırlı, Enis Öncüoğlu, Tanju Özelgin, Pelin Özgen, Firuz Soyuer gibi ünlü mimar ve tasarımcıların oluşturduğu yarışmaya, Kalebodur'un instagram sayfası üzerinden 4 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.
Yarışmada birinci seçilecek eserin sahibine Frank Gehry, Margaret Atwood, David Lynch gibi kendi alanlarında önemli isimlerin yer aldığı MasterClass derslerine 1 yıllık sınırsız erişim hakkı verilirken, dereceye giren diğer çalışmalar ise yine MasterClass paketleri ve Atölye Kale ürünleriyle ödüllendirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Instagram, Kale, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kalebodur'dan 'Arşivdeki Fotoğraflar' yarışması - Ekonomi

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