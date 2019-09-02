Haberler» Spor» Haber

Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

02.09.2019 23:01 Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, transferin son gününde kaleye takviye yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Kaleci Birniçan, daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü futbolcusu Hasan Ayaroğlu'nun bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandığı duyurdu. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:04   Bursaspor'da transferler
00:44   PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
00:42   Martin skrtel, medipol başakşehir ile anlaştı
00:34   Fernando Muslera: "Falcao dik durdu"
00:32   Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür
00:23   Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu KAP'a bildirdi
00:11   Türkiye'de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.