Kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, turuncu bikinisiyle plaja damga vurdu

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kızları ve arkadaşları ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Çocuklarıyla Yeda ve Yade ile denizde keyifli anlar yaşayan Demirel'in düzgün fiziği dikkatleri üzerine çekti.

KÜÇÜK KIZIYLA DENİZDE OYUN OYNADI

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sıcak havaların tadını çıkarmaya devam ediyor. Eşi Volkan Demirel'in liglerin başlaması nedeniyle İstanbul'a dönmesi üzerine Zeynep Demirel, önceki gün Yalkavak'ta bir plajda görüntülendi. Kızı Yeda ile denizde oynayan Demirel'in keyifli halleri ise kameralara yansıdı.

DÜZGÜN FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sene ikinci çocuğunu kucağına alan Zeynep Demirel, hamilelik kilolarından tamamen kurtuldu. Demirel, turuncu bikinisi ve fit vücuduyla adeta plaja damga vurdu.

Yade isimli 5 yaşında bir kızları olan Demirel ailesi, 2'nci çocukları Yeda'yı da 2017 yılında kucağına almıştı.