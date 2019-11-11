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Kalecik'te 'El-Emin' Konferansı

Kalecik Belediyesi tarafından 'El-Emin' konulu konferans düzenlendi.

11.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:34Kalecik'te 'El-Emin' Konferansı
Belediyesi tarafından 'El-Emin' konulu konferans düzenlendi.

Kalecik Belediyesi Kapalı Salonu'nda düzenlenen ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta Kalecik Kaymakamı Zeynep Acar, Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan ve çok sayıda vatandaş yerini aldı. Hazreti Muhammed'in (s.a.v) hayatından örnekler ile Müslümanın nasıl olması ve nasıl yaşaması gerektiği konusunda sunum yapan Hatipoğlu'nu vatandaşlar ilgi ile dinledi.

Bu tür organizasyonların devam edeceğini söyleyen Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, "El-Emin başlıklı bu önemli konferansı Nihat hocamızdan dinlemek bizim için çok güzeldi. Bu ve benzeri programları Kalecik ilçemizde yapmaya devam edeceğiz. Kalecik'e ve Kalecik halkına hem kültürel hem de manevi anlamda değer katan bu organizasyonlar için daha çok emek sarf edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatından kesitler sunarak O'nun yol gösterici olduğunu ifade etti. Hatipoğlu, "Bizim özgürlüğümüz, dünyamız ve ahiretimiz ve hatta her şeyimiz Allah'ımız ve Resul'ümüzdür. Bizim önderimiz belli, biz Hz. Peygamber'e (s.a.v) tutkunuz, O'nun (s.a.v) yolunu yol edinmişiz, O'nun (s.a.v) sevdiğini sevmişiz, O'nun (s.a.v) uzak olduğundan uzak olmuşuz, biz O'na (s.a.v) teslim olmuşuz. Bu imanın bir gereğidir ve bizim imanımız böyle bir imandır" dedi.

Hatipoğlu konuşmasının devamında Hz. Muhammed'i (s.a.v) tüm yönleri ile anlatırken, 'güvenilir' anlamına gelen 'El-Emin' isminin peygamberliğinden önce, henüz 25 yaşında iken verildiğini aktardı. Kalecik Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık 2 bin Kalecikli'nin katılımı ile gerçekleşen programa yoğun ilgi dikkatlerden kaçmazken, program sonunda Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na plaket takdim etti. - ANKARA

Nihat Hatipoğlu, Duhan Kalkan, Hz.Muhammed, Kalecik, Güncel

Kaynak: İHA

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